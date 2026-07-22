Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Open Text präsentiert Quartalsergebnisse
Open Text wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,44 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Open Text ein EPS von 0,150 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Open Text 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,82 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Open Text 1,81 Milliarden CAD umsetzen können.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,85 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,30 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 7,20 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 7,21 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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