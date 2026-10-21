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WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Open Text stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Open Text wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Open Text noch 0,800 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Open Text 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,74 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Open Text 1,77 Milliarden CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,49 CAD, während im vorherigen Jahr noch 3,57 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,24 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,25 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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