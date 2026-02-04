Erste Schätzungen: Opendoor Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Opendoor Technologies wird sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,115 USD. Dies würde einen Gewinn von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Opendoor Technologies -0,160 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Opendoor Technologies 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 578,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 46,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Opendoor Technologies 1,08 Milliarden USD umsetzen können.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,379 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,21 Milliarden USD, gegenüber 5,15 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at