Opendoor Technologies Aktie

Opendoor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Opendoor Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Opendoor Technologies lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,069 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 42,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Opendoor Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 901,1 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,388 USD je Aktie, gegenüber -1,700 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 3,88 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc

mehr Nachrichten