Erste Schätzungen: Opendoor Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Opendoor Technologies lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,069 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 42,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Opendoor Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 901,1 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,388 USD je Aktie, gegenüber -1,700 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 3,88 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at