Opera Aktie

WKN DE: A2JRLX / ISIN: US68373M1071

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Opera legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Opera wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 164,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 144,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,844 USD, gegenüber 0,910 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 602,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 478,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

