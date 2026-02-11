Opera Aktie
WKN DE: A2JRLX / ISIN: US68373M1071
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Opera legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Opera wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 164,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 144,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,844 USD, gegenüber 0,910 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 602,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 478,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
