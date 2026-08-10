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WKN DE: A2JRLX / ISIN: US68373M1071

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Opera öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Opera wird voraussichtlich am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,260 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Opera 0,180 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 177,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 1,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 735,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 616,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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