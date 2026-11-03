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03.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Opera präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Opera wird voraussichtlich am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,260 USD. Dies würde einem Zuwachs von 23,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Opera 0,210 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 20,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 182,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 740,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 616,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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