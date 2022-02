Erste Schätzungen: Oportun Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oportun Financial wird voraussichtlich am 24.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,717 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Oportun Financial 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,15 Prozent auf 184,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Oportun Financial noch 140,8 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 617,3 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 583,7 Millionen USD in den Büchern standen.

