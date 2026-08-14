Erste Schätzungen: Oppein Home Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oppein Home Group A präsentiert in der voraussichtlich am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Oppein Home Group A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,510 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,16 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 26,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,52 Milliarden CNY gegenüber 4,79 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 3,30 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,65 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,13 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at