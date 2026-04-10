Oppein Home Grou a Aktie
WKN DE: A2H9UR / ISIN: CNE100002RB3
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10.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oppein Home Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Oppein Home Group A präsentiert voraussichtlich am 25.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,900 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oppein Home Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,960 CNY in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 7,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,05 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Oppein Home Group A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,68 Milliarden CNY aus.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,07 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,29 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 18,48 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 18,83 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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