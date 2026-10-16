Oppein Home Grou a Aktie
WKN DE: A2H9UR / ISIN: CNE100002RB3
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oppein Home Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oppein Home Group A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,730 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 CNY erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 3,75 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,97 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,12 CNY, gegenüber 3,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 13,77 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,13 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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