OPT Machine Vision Tech a Aktie
WKN DE: A3D8YL / ISIN: CNE100005XZ3
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OPT Machine Vision Tech A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
OPT Machine Vision Tech A veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass OPT Machine Vision Tech A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,460 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 25,00 Prozent auf 334,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte OPT Machine Vision Tech A noch 267,7 Millionen CNY umgesetzt.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,18 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,53 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,51 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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