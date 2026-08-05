Erste Schätzungen: OPT Machine Vision Tech A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

OPT Machine Vision Tech A lädt voraussichtlich am 20.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,790 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OPT Machine Vision Tech A 0,720 CNY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OPT Machine Vision Tech A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 560,0 Millionen CNY im Vergleich zu 414,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,15 CNY im Vergleich zu 1,53 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,56 Milliarden CNY, gegenüber 1,26 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at