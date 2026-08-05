OPT Machine Vision Tech a Aktie
WKN DE: A3D8YL / ISIN: CNE100005XZ3
|
05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OPT Machine Vision Tech A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
OPT Machine Vision Tech A lädt voraussichtlich am 20.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,790 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OPT Machine Vision Tech A 0,720 CNY je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OPT Machine Vision Tech A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 560,0 Millionen CNY im Vergleich zu 414,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,15 CNY im Vergleich zu 1,53 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,56 Milliarden CNY, gegenüber 1,26 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OPT Machine Vision Tech Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: OPT Machine Vision Tech A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: OPT Machine Vision Tech A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: OPT Machine Vision Tech A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.04.26
|Ausblick: OPT Machine Vision Tech A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.03.26
|Erste Schätzungen: OPT Machine Vision Tech A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)