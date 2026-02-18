OptimizeRx Aktie

OptimizeRx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JL4Z / ISIN: US68401U2042

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: OptimizeRx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OptimizeRx wird voraussichtlich am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,224 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,746 USD, gegenüber -1,100 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 108,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 92,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

