Erste Schätzungen: Option Care Health gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Option Care Health präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,377 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Option Care Health im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,96 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,87 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 5,94 Milliarden USD, gegenüber 5,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at