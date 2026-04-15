Option Care Health Aktie
WKN DE: A2PZEY / ISIN: US68404L2016
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Option Care Health gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Option Care Health präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,377 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Option Care Health im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,96 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,87 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 5,94 Milliarden USD, gegenüber 5,65 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Option Care Health Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Option Care Health gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Option Care Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Option Care Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Option Care Health präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Option Care Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Option Care Health Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Option Care Health Inc Registered Shs
|23,20
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.