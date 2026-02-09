Option Care Health Aktie
WKN DE: A2PZEY / ISIN: US68404L2016
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Option Care Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Option Care Health stellt voraussichtlich am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,468 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Option Care Health ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.
Option Care Health soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,73 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,65 Milliarden USD, gegenüber 5,00 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Option Care Health Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Option Care Health Inc Registered Shs
|28,60
|2,88%
