Erste Schätzungen: Option Care Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Option Care Health wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,426 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 37,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Option Care Health nach den Prognosen von 12 Analysten 1,42 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,42 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,27 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,73 Milliarden USD, gegenüber 5,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at