Option Care Health Aktie
WKN DE: A2PZEY / ISIN: US68404L2016
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Option Care Health stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Option Care Health stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,489 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,48 Milliarden USD – ein Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Option Care Health 1,44 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,88 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,27 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,76 Milliarden USD, gegenüber 5,65 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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