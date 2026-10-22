Optomed Oy Registered a Aktie
WKN DE: A2PWGR / ISIN: FI4000410881
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Optomed Oy Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Optomed Oy Registered A wird voraussichtlich am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,025 EUR. Dies würde einen Gewinn von 68,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Optomed Oy Registered A -0,080 EUR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,91 Prozent auf 5,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,155 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,340 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,6 Millionen EUR, gegenüber 17,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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