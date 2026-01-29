OPTORUN Aktie

OPTORUN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JC9Y / ISIN: JP3197760006

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: OPTORUN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OPTORUN wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 44,50 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,47 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 35,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,22 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei OPTORUN für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,80 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 86,30 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 145,31 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 33,50 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 32,41 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

OPTORUN CO. LTD. Registered Shs 2 019,00 -1,22% OPTORUN CO. LTD. Registered Shs

