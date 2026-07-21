OR Royalties Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A417BX / ISIN: CA68390D1069
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: OR Royalties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
OR Royalties äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,314 USD gegenüber 0,240 CAD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 88,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 83,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,54 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 408,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 387,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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