Erste Schätzungen: OR Royalties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OR Royalties gibt voraussichtlich am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,301 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte OR Royalties noch 0,060 CAD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 90,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 79,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,881 USD im Vergleich zu 0,120 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 277,9 Millionen USD, gegenüber 261,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at