Erste Schätzungen: OR Royalties präsentiert Quartalsergebnisse

OR Royalties gibt voraussichtlich am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,351 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 103,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 78,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie, gegenüber 1,54 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 444,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 387,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at