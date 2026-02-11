OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: OraSure Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
OraSure Technologies präsentiert voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,205 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei OraSure Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll OraSure Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 26,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,40 Prozent verringert.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,865 USD, gegenüber -0,260 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 114,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 185,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
