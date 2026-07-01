Erste Schätzungen: Orexo A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orexo A wird voraussichtlich am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -1,600 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,150 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 91,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 118,2 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Orexo A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,1 Millionen SEK aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -9,030 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,750 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 26,0 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 26,0 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at