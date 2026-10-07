Orexo ABShs Aktie
WKN: A0HG6G / ISIN: SE0000736415
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Orexo A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Orexo A wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -2,100 SEK gegenüber -0,860 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 96,21 Prozent auf 4,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -9,780 SEK im Vergleich zu -3,750 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 19,0 Millionen SEK, gegenüber 26,0 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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