Erste Schätzungen: Orexo A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orexo A wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -2,100 SEK gegenüber -0,860 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 96,21 Prozent auf 4,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -9,780 SEK im Vergleich zu -3,750 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 19,0 Millionen SEK, gegenüber 26,0 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at