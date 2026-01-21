Erste Schätzungen: Orexo A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Orexo A lässt sich voraussichtlich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orexo A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,300 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orexo A noch -3,370 SEK je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 19,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 160,3 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 128,9 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -2,730 SEK aus, während im Fiskalvorjahr -5,890 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 508,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 590,0 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at