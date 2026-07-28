Orezone Gold Aktie
WKN DE: A0RF8Q / ISIN: CA68616T1093
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orezone Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Orezone Gold präsentiert in der voraussichtlich am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,101 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Orezone Gold ein EPS von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 258,0 Millionen USD für Orezone Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 130,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,441 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,170 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 526,3 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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