Erste Schätzungen: Orezone Gold präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Orezone Gold präsentiert in der voraussichtlich am 25.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,049 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Orezone Gold 0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 141,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 128,4 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,146 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 374,8 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 388,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at