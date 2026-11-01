Orezone Gold Aktie
WKN DE: A0RF8Q / ISIN: CA68616T1093
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01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orezone Gold präsentiert Quartalsergebnisse
Orezone Gold lässt sich voraussichtlich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orezone Gold die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orezone Gold im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,067 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 CAD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 243,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 95,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,395 USD, gegenüber 0,170 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,01 Milliarden USD im Vergleich zu 526,3 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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