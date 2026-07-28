Orezone Gold Aktie
WKN DE: A41EBZ / ISIN: AU0000405797
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orezone Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Orezone Gold präsentiert in der voraussichtlich am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,144 AUD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orezone Gold noch 0,050 AUD je Aktie eingenommen.
Orezone Gold soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 368,6 Millionen AUD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 149,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,5 Millionen AUD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,630 AUD, während im vorherigen Jahr noch 0,190 AUD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,58 Milliarden AUD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 584,1 Millionen AUD waren.
Redaktion finanzen.at
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