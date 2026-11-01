Orezone Gold Aktie

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WKN DE: A41EBZ / ISIN: AU0000405797

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01.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Orezone Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Orezone Gold wird voraussichtlich am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,096 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Orezone Gold ein EPS von 0,020 AUD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Orezone Gold im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 345,2 Millionen AUD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,4 Millionen AUD erwirtschaftet worden waren, um 227,45 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,563 AUD, gegenüber 0,190 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,44 Milliarden AUD im Vergleich zu 584,1 Millionen AUD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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