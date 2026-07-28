Erste Schätzungen: Organigram Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Organigram Global wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Organigram Global soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,9 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 CAD im Vergleich zu -0,190 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 336,2 Millionen CAD, gegenüber 259,2 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at