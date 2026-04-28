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WKN: 859012 / ISIN: JP3201600008

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Organo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Organo stellt voraussichtlich am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 189,28 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 221,56 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 47,93 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 47,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 601,15 JPY, gegenüber 525,37 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 175,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 163,27 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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