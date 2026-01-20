Organo Aktie

Organo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859012 / ISIN: JP3201600008

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Organo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Organo stellt voraussichtlich am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 167,06 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 126,84 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Organo in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 43,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 41,38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 614,96 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 525,37 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 176,85 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 163,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

