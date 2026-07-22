Organogenesis a Aktie

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WKN DE: A2PA31 / ISIN: US68621F1021

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Organogenesis A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Organogenesis A präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,350 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Organogenesis A mit einem Umsatz von insgesamt 54,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 46,27 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,820 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 282,9 Millionen USD, gegenüber 564,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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