Organogenesis a Aktie
WKN DE: A2PA31 / ISIN: US68621F1021
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Organogenesis A präsentiert Quartalsergebnisse
Organogenesis A wird sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,290 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Organogenesis A in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 43,3 Millionen USD im Vergleich zu 86,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 401,2 Millionen USD, gegenüber 564,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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