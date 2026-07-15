Erste Schätzungen: Oriental Land legt Quartalsergebnis vor

Oriental Land wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Oriental Land für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,38 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oriental Land in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 167,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 163,75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 74,13 JPY, gegenüber 74,34 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 734,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 704,54 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at