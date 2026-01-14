Erste Schätzungen: Oriental Land legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oriental Land lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oriental Land im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,61 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 30,52 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Oriental Land 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 214,70 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Oriental Land 207,91 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 75,68 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 75,62 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 711,16 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 679,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at