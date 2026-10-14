Oriental Land Aktie

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WKN: 903984 / ISIN: JP3198900007

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Oriental Land verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oriental Land lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Oriental Land die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,21 JPY. Im Vorjahresquartal waren 12,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 152,44 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 161,36 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 80,82 JPY im Vergleich zu 74,34 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 753,98 Milliarden JPY, gegenüber 704,54 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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