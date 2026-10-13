Origin Bancorp Aktie
WKN DE: A2JLY6 / ISIN: US68621T1025
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Origin Bancorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Origin Bancorp wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
6 Analysten schätzen, dass Origin Bancorp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.
Origin Bancorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,09 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 436,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 592,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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