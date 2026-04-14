Erste Schätzungen: Oriola-KD B legt Quartalsergebnis vor

Oriola-KD B wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,018 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Oriola-KD B einen Verlust von -0,030 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 478,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 447,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 EUR, gegenüber -0,150 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,02 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at