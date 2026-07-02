Oriola-KD b Aktie

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WKN DE: A0J3P9 / ISIN: FI0009014351

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Oriola-KD B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oriola-KD B präsentiert in der voraussichtlich am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,016 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Oriola-KD B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 89,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,068 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,150 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 208,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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