Erste Schätzungen: Oriola-KD B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oriola-KD B wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Oriola-KD B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,003 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Oriola-KD B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 484,2 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,88 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,019 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,110 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden EUR, gegenüber 1,68 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

