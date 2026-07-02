Orion a Aktie
WKN DE: A0J3QL / ISIN: FI0009014369
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orion A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Orion A stellt voraussichtlich am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,955 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,590 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 21,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 505,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 416,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,90 EUR je Aktie, gegenüber 3,56 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,89 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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