Erste Schätzungen: Orion A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orion A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,98 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Orion A 0,520 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 695,8 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 60,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 434,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,65 EUR im Vergleich zu 2,35 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden EUR, gegenüber 1,54 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at