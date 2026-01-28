Orion a Aktie
WKN DE: A0J3QL / ISIN: FI0009014369
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orion A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orion A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,98 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Orion A 0,520 EUR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 695,8 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 60,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 434,4 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,65 EUR im Vergleich zu 2,35 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden EUR, gegenüber 1,54 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
