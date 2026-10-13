Erste Schätzungen: Orion A präsentiert Quartalsergebnisse

Orion A wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orion A noch 0,680 EUR je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 422,7 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Orion A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 540,6 Millionen EUR aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,04 EUR je Aktie, gegenüber 3,56 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2,11 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,89 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at