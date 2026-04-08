Orion a Aktie

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WKN DE: A0J3QL / ISIN: FI0009014369

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Orion A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Orion A wird voraussichtlich am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,681 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 54,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Orion A 0,440 EUR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 417,4 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 17,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 355,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,78 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,56 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,04 Milliarden EUR, gegenüber 1,89 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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