Erste Schätzungen: Orion B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orion B stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orion B noch 0,520 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 60,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 695,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 434,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,65 EUR im Vergleich zu 2,35 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden EUR, gegenüber 1,54 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at