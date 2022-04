Erste Schätzungen: Orion B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orion B lässt sich voraussichtlich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orion B die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,389 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Orion B ein EPS von 0,420 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,74 Prozent auf 266,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Orion B noch 268,7 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 EUR im Vergleich zu 1,38 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden EUR, gegenüber 1,04 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at